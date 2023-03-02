Çorum’da Akp’li Ve Chp’li Meclis Üyeleri Arasında Deprem Önergesi Tartışması Yaşandı

Çorum İl Genel Meclisi’nde bugün yapılan ikinci oturumda da gündem yine deprem ile ilgili önergeler oldu. Önergeler görüşülürken AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

ERKAN KARACA

Çorum İl Genel Meclisi’nde bugün yapılan ikinci oturumda da gündem yine deprem ile ilgili önergeler oldu. Önergeler görüşülürken AKP ve CHP’li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Çorum İl Genel Meclisi’nde bugün AKP’li ve CHP’li meclis üyeleri arasında deprem konusunda verilen önerge hakkında sözlü tartışma yaşandı.

"BU YAPILAN YASA DIŞI VE SUÇTUR"

CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, "Milletimizi ve ilimizi ilgilendiren çok ilgilendiren önemli bir konuda önerge verdik. Önergeyi Meclis'e sunmak değil, şu anda tutanaklara dahi geçmemişsiniz ve dünkü yaptığınız bugün yaptığınız bana göre yasa dışı ve suçtur" dedi.

AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise Yıldız Bek’i şov yapmakla suçlarken, Bek ise "Depremde şov mu olur, hepimiz enkaz altında kalmışız. Altına imza atılır ve bu önergeyi hepimiz verelim denlebilirdi ben Meclis'ten bunu beklerdim" dedi. Bek, Meclis'te siyasi ayırım yapıldığını söyledi.

AKP İskilip İl Genel Meclisi Üyesi Fehmi Yağlı ise CHP grubunun daha önce olduğu gibi AK Parti grubu ile ortaklaşa hareket ederek önerge vermek yerine aceleyle depremle ilgili önerge verilerek, tribüne oynandığını öne sürdü. Bunun üzerine Yıldız Bek “Yazıklar Olsun” derken, CHP ve AKP’li üyeler arasında tansiyon yükseldi, sözlü tartışma yaşandı.

MECLİS OTURUMUNA ARA VERİLDİ

Gerginlik üzerine AKP’li Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş oturuma 10 dakika ara verdi kaldı. Meclis toplantısı, 10 dakikalık aranın ardından gündeme kaldığı yerden devam etti.

Anka Haber Ajansı