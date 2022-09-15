Çorum'da Gecekondu Yangını; 2 Çocuğa İlk Müdahale Kamerada

Çorum'da Gecekondu Yangını; 2 Çocuğa İlk Müdahale Kamerada

ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Bilal Altuğma (4) ile Safiye Al (1) adlı bebeğe, kalp masajı ve suni teneffüs yapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emin YEŞİL/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Bilal Altuğma (4) ile Safiye Al (1) adlı bebeğe, kalp masajı ve suni teneffüs yapıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ulukavak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı gecekonduda, dün saat 17.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan aileler, komşularının yardımıyla dışarıya çıkarılırken, Bilal Altuğma ile Safiye Al adlı bebek dumandan etkilendi. Mahalleden bir kişi, çocuklara suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. O anlar, çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklarının yerde hareketsiz yattığını görüp fenalık geçiren ebeveynleri de komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilal Altuğma'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yangının, evin bazı odalarında biriktirilen atıklardan çıktığı değerlendirilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çorum'da Gecekondu Yangını; 2 Çocuğa İlk Müdahale Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kayıp Tabancanın Çalındığı Belirlendi, Şüpheli Ölüm İntihar Çıktı
Kayıp Tabancanın Çalındığı Belirlendi, Şüpheli Ölüm İntihar Çıktı
Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı
Tekirdağ'da 50 Dönüm Zeytinlik Yandı
Minibüsündeki 7 Kişinin Kazada Öldüğü Şoför: Treni Rayların Üzerinde Fark Ettim
Minibüsündeki 7 Kişinin Kazada Öldüğü Şoför: Treni Rayların Üzerinde Fark Ettim
Afyonkarahisar'da Köy Yangınının Hasarı, Gündüz Görüntülendi
Afyonkarahisar'da Köy Yangınının Hasarı, Gündüz Görüntülendi
Minibüse Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada
Minibüse Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü; Kaza Anı Kamerada
Sakarya'da Motosiklet Kazası; 2 Arkadaş Öldü
Sakarya'da Motosiklet Kazası; 2 Arkadaş Öldü
Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı