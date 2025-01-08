Çorum’da İcra Dosyası Sayısının 161 Bin 253 Olmasına Chp Çorum İl Başkanı Solmaz Tepki Gösterdi

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın, Çorum’da 161 bin 253 icra dosyası olduğunu açıklaması üzerine, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz seçim çağrısı yaptı. Solmaz, "Bizi yönetemeyen talan ve kah sadece kendi şatafatını kendisini kurtarmaya çalışan iktidara bir an önce bizi ve ülkemizi rahatlatmak adına seçime götürmesini çağrısını Çorum’dan bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın, Çorum’da 161 bin 253 icra dosyası olduğunu açıklaması üzerine, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz seçim çağrısı yaptı. Solmaz, "Bizi yönetemeyen talan ve kah sadece kendi şatafatını kendisini kurtarmaya çalışan iktidara bir an önce bizi ve ülkemizi rahatlatmak adına seçime götürmesini çağrısını Çorum’dan bir kez daha yineliyoruz" dedi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yıllık değerlendirmelerde toplantısında Çorum’da 161 bin 253 icra dosyasının bulunduğunu açıkladı. Bektaş, “Bu yıl 2024 yılı içeresinde açılan dosya sayısı 31 bin 583, tabi icrada dosya o yıl açılmasıyla bitmiyor. Devrediyor dosyalar. Geçen seneden devreden dosya sayısı 130 bin arkadaşlar ve bu sene gelen 31 bin 583 tabi bunların bir kısmı çıkıyor. Şu an da elde bulunan işlemi devam eden de 161 bin 853 dosya var. Bu rakam nüfusa göre orantılanabilir. Benim bu konuda çok bir şey söylemem doğru olmaz ama az bir rakam değil” diye konuştu.

CHP Çorum İl Başkanı Solmaz: “Geçim yoksa seçim var"

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş’ın açıkladığı icra dosyası verilere tepki gösteren CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ülkenin yönetilemediğini belirterek, seçim çağrısı yaptı. Solmaz şunları söyledi:

“Bugün Çorum’da sayın Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu açıklamada Çorum’da 161 bin 800’e yakın dosyanın icralık olduğunu kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır. Bunlar bizim de daha önce söylediğimiz gibi Çorum’da esnafımızın kan ağladığını, birçok zaman kepenk kapatmak zorunda kalıp, siftahsız açtığını kapattığını, ve birçok esnafımızın bırakın Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemeyi evine ekmek götüremediğini bizlere sayısal rakamlarla en üst mercilerden teyit edilmiş açıklanmış bulunuyor. Evet biz Sayın genel başkanımız Özgür Özel’in de ifade ettiği gibi, bu sorunları, bunları, ekonomik gündemimizi hiçbir zaman kaybetmeden halkımızın sorunlarına derman olmak için bir an önce geçinemiyoruz. Bizi yönetemeyen talan ve kah sadece kendi şatafatını kendisini kurtarmaya çalışan iktidara bir an önce bizi ve ülkemizi rahatlatmak adına seçime götürmesini çağrısını Çorum’dan bir kez daha yineliyoruz.

Sonuç itibariyle burada kaynakların olmadığı bir ülke değil, kaynakların sadece sarayın şatafatına ve yandaş şirketlere aktırıldığı bir iktidarın Türkiye’yi ve tabi ki de Çorum’u huzura kavuşturamayacağını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Sonuç itibariyle tasarruf tedbirleri adı altında halkın imkanları kısıtlanırken bugün bir çalışanımız fabrikasında kumanya olarak dağıtılan elmayı, portakalı akşam evinde çocuklarına götürmek zorunda kalıp, akşam evine getirdiği bir ortamda artık biz bu iktidara bu zulüm iktidarına yönetemedikleri başta ekonomi olmak üzere yeter artık diyoruz. Geçim yoksa seçim var. Derhal sandık halkın huzuruna konulmalıdır diyoruz.”

Anka Haber Ajansı