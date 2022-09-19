Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Arif Kepür (68) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde D- 100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün kullandığı otomobil, çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile her iki araçtaki Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyle alınan yaralılardan Arif Kepür, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı (DHA)

FOTOĞRAFLI

Çorum'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Dursun Özbek: Yusuf Demir İçin Temaslarımız Sürüyor
Dursun Özbek: Yusuf Demir İçin Temaslarımız Sürüyor
Boşanma Davası Açan Eşi Dilek'i Öldürmek İçin Oğlunun Doğum Gününe Çağırmış
Boşanma Davası Açan Eşi Dilek'i Öldürmek İçin Oğlunun Doğum Gününe Çağırmış
Hakimi Tarafsız Olmamakla Suçlayan Avukata, Ceza Aldığı Duruşma Sonrası Tutanak
Hakimi Tarafsız Olmamakla Suçlayan Avukata, Ceza Aldığı Duruşma Sonrası Tutanak
Beylikdüzü'nde Depodaki Yangın 19 Saat Sonra Söndürüldü
Beylikdüzü'nde Depodaki Yangın 19 Saat Sonra Söndürüldü
Rus Turistin Çekiçle Saldırdığı Babasından Sonra Annesi De Öldü; Çifte Cinayeti Görüntülemiş
Rus Turistin Çekiçle Saldırdığı Babasından Sonra Annesi De Öldü; Çifte Cinayeti Görüntülemiş
Amasya'da Hafif Ticari Araçla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı
Amasya'da Hafif Ticari Araçla Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı
Motosikletteki Yasin’i Öldüren Arkadaşı: Kaç El Ateş Ettiğimi Hatırlamıyorum
Motosikletteki Yasin’i Öldüren Arkadaşı: Kaç El Ateş Ettiğimi Hatırlamıyorum