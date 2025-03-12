Çorum'daki Usulsüzlük İddiaları...chp Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka: “Araştırma Önergesi Hazırladık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çorum’da halen soruşturması devam eden inşaat usulsüzlüğüne ilişkin iddiaları değerlendirdi. Nazlıaka, "Bu iş ve işlemler kaç yıldır yapılıyor? Başka illerde de yapılmış mıdır? Bunların araştırılmasını istiyoruz ve bu diğer beş mühendisle ilgili olarak ortada dolaşan şaibenin de yine netleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Çorum’da halen soruşturması devam eden inşaat usulsüzlüğüne ilişkin iddiaları değerlendirdi. Nazlıaka, "Bu iş ve işlemler kaç yıldır yapılıyor? Başka illerde de yapılmış mıdır? Bunların araştırılmasını istiyoruz ve bu diğer beş mühendisle ilgili olarak ortada dolaşan şaibenin de yine netleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aylin Nazlıaka, Partisinin Çorum İl Binasında düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

''Şimdi biliyorsunuz Çorum gündemini sarsan bir olay var ve bu konuyu bizim hem örgütümüz hem de milletvekilimiz son derece güçlü bir şekilde de ifade ettiler ve hakikaten çok yüreğimizi yakan bir haber basına yansıdı ve bir soruşturma süreci başlatıldı Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dünde bir kişi gözaltına alınarak süreç resmi olarak devam ediyor.

Ancak inşaat sektöründe bir mühendisin yazılım programındaki bir açıktan faydalanarak bina inşaatlarının daha az betonla ve daha az demirle yapılabilmesi noktasında projeler hazırladığı bunun en az 200 bina için geçerli olduğu ayrıca beş mühendisin daha bu süreçte olabileceği yönünde birtakım iddialar var. Şu anda soruşturma süreci başladığı için bizlerde süreci örgütümüz, milletvekilimiz son derece yakın bir şekilde takip ediyor etmeye de devam edecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis'e bir soru önergesi verdi ve bunun yanı sıra bu tarzdaki bir programdaki açıktan faydalanarak yapılabilecek bu tarz kaçak işlemler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, Türkiye genelinde de yapılmış olabilir düşüncesiyle bir araştırma önergesi de hazırlandı. O da Meclis grubumuz tarafından önümüzdeki günlerde genel kurula indirilmek üzere hazır vaziyette.

Yani biz bu konuların üzerine gitmeye devam edeceğiz ve bir kez daha yaratılan AKP iktidarı döneminde yaratılan insan hayatının değersizleştiği ve sırf rant için daha az demirle daha az betonla üretilen binalarda insanların can ve mal güvenliğinin tehdit altına atıldığı bu sisteme boyun eğmeyeceğiz. Bunu sonuna kadar reddediyoruz. Depremde çok büyük acılar yaşadık. Bu acıları bir kez daha yaşamamak adına bu konuda gerekli denetimlerin yapılması gerekli adımların atılması noktasında yine iktidarı da bir kez daha uyarmak istiyoruz ve kaç tane böyle bina yapıldı? Kaç tane böyle konut yapıldı? Kaç tane, kaç vatandaşımız bu konutlarda oturuyor? Bununla ilgili olarak da bilgi bekliyoruz. Bu iş ve işlemler kaç yıldır yapılıyor? Başka illerde de yapılmış mıdır? Bunların araştırılmasını istiyoruz ve bu diğer beş mühendisle ilgili olarak ortada dolaşan şaibenin de yine netleştirilmesini talep ediyoruz. Ama Çorum halkının her daim yanında olduğumuzu bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz.''

Anka Haber Ajansı