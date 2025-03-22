Çorum'dan Ekrem İmamoğlu'na Destek: "Sana Söz Yeni Baharlar Gelecek"

CHP il Örgütleri ile Emek ve Demokrasi Güçleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için Çorum’da eylem yaptı. Protestolara katılan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Sana söz yine baharlar gelecek” dedi.

ERKAN KARACA

(ÇORUM)- CHP il Örgütleri ile Emek ve Demokrasi Güçleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için Çorum’da eylem yaptı. Protestolara katılan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Sana söz yine baharlar gelecek” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan binlerce kişi "Hak hukuk adalet", "Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu", "Hükümet istifa" gibi sloganlar atarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteklerini açıkladı.

"Ekrem İmamoğlu, Hz. Yusuf gibi o zindandan çıkıp, Mısır'a sultan olacak"

Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz şunları söyledi:

“Erdoğan siyasi iktidarını uzatmak için millet iradesini gasp ediyor dedik arkadaşlar. 31 Mart seçimlerinde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimlerde geçirdiğimiz halkçı katılımcı şeffaf belediyecilik anlayışıyla Türkiye’de yeni bir umut doğurdu. Ancak bu umut Erdoğan iktidarının korkularını tetiklemiş, milletin tercihine dönük açık bir baskı süreci başlattı. Bugün gelinen noktada sevgili dostlar, 23 Mart’ta gerçekleştireceğimiz tarihi ön seçim öncesinde 18-19 Mart 2025 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanımız ve gazeteciler fikir insanları gözaltına alındı.

Sevgili dostlar, ben size Hz. Yusuf’tan bahsedeyim mi, bu gözaltılar üzerine Hz. Yusuf’u kıskanan kardeşleri bir kuyuya atmış. Bu kuyuda seneler sonra Hz. Yusuf hikayede bahsedildiği gibi, bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır bir bakmışsın Yusuf Mısır’a sultandır. Evet dostlar karanlığa attığınız o Yusuf o Ekrem İmamoğlu var ya, az kaldı az o zindandan çıkacak o Mısır’a sultan olacak sultan.”

Anka Haber Ajansı