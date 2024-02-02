Çorumlu Süt Üreticisi: "Hep Zarar Hep Zarar... Belki Şu Hayvanları Kesime Göndereceğim"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sorunlarını anlatan Çorum merkeze bağlı Palabıyık köyünde süt üreticiliği yapan Önder Göcen, "Biz bu işi yapıyoruz ama yaptığımızın işin biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Hep zarar hep zarar. Belki hayvanları hep kesime göndereceğim. Belki üç ay dört ay daha dayanabiliriz" dedi.

ERKAN KARACA

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sorunlarını anlatan Çorum merkeze bağlı Palabıyık köyünde süt üreticiliği yapan Önder Göcen, "Biz bu işi yapıyoruz ama yaptığımızın işin biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Hep zarar hep zarar. Belki hayvanları hep kesime göndereceğim. Belki üç ay dört ay daha dayanabiliriz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Palabıyık Köyü’nde süt üreticileri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir üretici Tahtasız’a, "Problemimiz, süt fiyatlarının az olması, zammın çok yansıtılmaması, yemlere çok afaki şekilde zam olması. Çok sıkıntılı bir konumdayız şu an. Çiftliklerimizde hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz" dedi.

Palabıyık köyü Muhtarı Önder Göcen ise şunları söyledi:

"Biz bu işi yapıyoruz ama yaptığımızın işin biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Biz çok para kazanmak da istemiyoruz ama yaptığımız işten biz de para kazanalım ki bizim de memlekete millete faydamız olsun. Bu şekilde hep zarar hep zarar belki şu hayvanları hep kesime göndereceğim. Belki üç ay dört ay daha dayanabiliriz. Dayanabilirsek, bu şartlar altında olursa, bu girdi fiyatları böyle olursa, bu yem fiyatları, elektriği, suyu, işçisi, bunların hepsi maliyet ama bizim sütümüz nedense hala 11,5 ocak ayının 22’sinde 13,5 olacak diyorlar ama o da olacak mı o da belirsiz. Şu an bizden alınan süt 11,5 ama yeme gelen zam onu bilen de yok. Mazota gelen zam onu da bilen yok. Elektriğe gelen zam, suyuydu işçisiydi... İşçilik daha bir başka. Asgari ücretten çalıştırmaya işçi de bulamıyoruz. Bugün bir işçi çalıştırayım desen adam 25- 30 bin lira aylık istiyor. Sigortasıydı, yemeğiydi derken bir işçinin üreticiye maliyeti 40 bin lirayı buluyor. Bu üretici ne yapsın, biz ne yapalım? Bağ- Kur fiyatı 6 bin 800 lira."

"SÜT FİYATLARI 16 LİRA OLMALI Kİ İNEKLER KESİLMESİN"

Süt üreticilerinin sorunlarını dinledikten sonra hükümete seslenen Tahtasız, "Biz buradan hükümete şunu söylüyoruz; yani daha önce de şu anda da vatandaşımız etin kilosunu 450- 500 liradan yiyorsa bu damızlık hayvanlarımıza bu süt üreticilerimize destek verilmediğinden ve onlar ineklerini kesime gönderdiğinden dolayı eti şu anda 500 liraya yiyoruz. Hükümeti şu anda sesleniyoruz; çiftçimizin en az 16 lira olmalı ki bu inekler kesime gitmesin. Çiftçimiz sadece üretmek alın terinin karşılığını istiyoruz" diye konuştu.

ahtasız, "Biz buradan hükümete şunu söylüyoruz; yani daha önce de şu anda da vatandaşımız etin kilosunu 450- 500 liradan yiyorsa bu damızlık hayvanlarımıza bu süt üreticilerimize destek verilmediğinden ve onlar ineklerini kesime gönderdiğinden dolayı eti şu anda 500 liraya yiyoruz. Hükümete sesleniyoruz; çiftçimizin en az 16 lira olmalı ki bu inekler kesime gitmesin. Çiftçimiz üretsin alın terinin karşılığını istiyoruz" diye konuştu.

"13,5 LİRA SÜT FİYATI ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMİYOR"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu süt fiyatlarını gündeme taşıdım ama hükümet ne hikmetse çiftçimizi anlamak istemiyor. Çiftçimizin istediği şu; Ulusal Süt Konseyinin açıklamış olduğu 22 ocakta geçerli olacak olan süt fiyatını 13,5 lira açıkladı ama bu 13,5 lira üreticimizi memnun etmiyor çünkü üreticimiz bir litre sütüyle 1,5 kilo kesif yem alabilmeli ki alın teri olan emeğinin karşılığını alsın. Bu ineklerimiz, damızlık ineklerimiz kesime gitmesin istiyoruz çünkü üretici sadece alın terinin emeğinin karşılığını istiyor” dedi.

Anka Haber Ajansı