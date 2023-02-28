Cübbeli Ahmet Hoca Saadet Partisi'ni hedef aldı: Milli görüş, milsiz görüş oldu

Saadet Partisi'nin son dönemde Millet İttifakı ile yan yana yer alması birçok kesim tarafından eleştiri konusu haline geliyor. İşte bu durumdan rahatsız olan ve sohbetlerinde bunu sürekli olarak dile getiren Cübbeli Ahmet Hoca da Saadet Partisi'nin eski halinden eser kalmadığını belirtiyor.

Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet'i yerden yere vurdu. İşte o açıklamalar...



"Erbakan Hocamız önce ahlak ve maneviyat demişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Önce gerçekten ahlak. O Milli Görüş'ün sloganıydı. Şimdi ki Milli Görüş, milsiz görüş oldu.

Erbakan Hoca'nın yolundan çıktılar. HDP ile, DHKP-C ve İran ile beraber hareket ediyorlar. O Cihangir İslam mesela İhsan Eliaçık'ın tefsirine destek veriyor. İslam'dan bir hayli uzak bir adam bu.



Diyanet bu tefsiri toplattı. Ne diyor? Çıkıp nikahsız ilişki zina değil, diyor. Hoppala, çüş. Nikahsız ilişki zina değilse zina ne o zaman? Bu nasıl zina olmaz. Adamların görüşlerine bak.''

Sağ kesimde Fatih Erbakan ve onun gibi dinine bağlı bazı isimler varken Saadet'e oy vermenin doğru olmayacağını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, "İşte millet Erbakan'ın hatırına rey veriyor. Burada Ehli Sünnet üzerine hareket eden oğlu var, şu var bu var gidip Saadetsiz adamlara oy verdirdiler. Adam çıkıp tefsir neden toplanıyor diyor? Tefsirde, içki ve zina savunuluyor. Milli Görüş filan hikaye. Bunu istismar edenleri Allah islah etsin"

Kaynak: medyafaresi.com