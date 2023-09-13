Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Chp İlçe Örgütü'ne Ziyaret

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kongrede yeniden seçilen CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. 'Hayırlı olsun' dileğinde bulunan Başkan Soner Çetin, şimdiye kadar örgütümüzle uyum içinde çalışarak tüm seçimlerden alnımızın akıyla çıktı. Bundan sonra da böyle olacak” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kongrede yeniden seçilen CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Başkan Soner Çetin, şimdiye kadar örgütümüzle uyum içinde çalışarak tüm seçimlerden alnımızın akıyla çıktı. Bundan sonra da böyle olacak” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Adana genelinde başarılı olacaklarını, mevcut belediyelere yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Remzi Ümit Atay başkanlığında yeni seçilen Çukurova İlçe Örgütü'nü ziyaret eden Başkan Soner Çetin, "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, “Örgüt bizim için çok değerli. 2014 yılında Çukurova adaylığım açıklandığında geldim örgüte teslim oldum. ‘Ne yapacaksak birlikte yapacağız’ dedim. O zamandan beri güzel şeyler yaptık. Her seçimden alnımızın akıyla çıktık. Daha önce görev yapmış arkadaşlarımızla güzel şeyler yaptık. Başarılı kampanyalar geçirdik. Kadın kolları ve gençlik kollarımız da büyük emekler verdiler. Örgüt ve belediye uyumunu tüm Türkiye’ye örnek bir şekilde gösterdik. Biz de örgümüzün yanında durduk. Bu uyum önümüzdeki dönemde de devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, son olarak üzücü bir seçim süreci yaşadıklarını belirten Başkan Soner Çetin, “Çok umutlanmıştık. Ama maalesef başarılı olamadık. Yüzde 48 küçümsenecek bir oran değil ama istediğimiz gibi olmadı. Vazgeçecek değiliz. Demek ki daha fazla çalışacağız. Kimseyi ötekileştirmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Soner Çetin, 2024 yılının Mart ayında yerel seçimlerin yapılacağını CHP açısından Çukurova’da bu seçimin çantada keklik olmadığını söyledi. Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

“Çukurova ilçe tüm seçimlerden alnının akıyla çıktı ama son seçimlerde yüzde 67 Sayın Genel Başkanımıza oy çıktı. Diğer yandan da işimizin çok kolay olduğunu düşünmemek lazım. Rehavete kapılmamalıyız. Çukurova 2008’de kuruldu. Partimiz en çok yüzde 42 oy aldı. Bu arada yeni partiler kuruldu. İttifaklar ortamında akıllı stratejiler geliştirmeliyiz. 6 aylık sürede çok sıkı çalışmalıyız. Yapılacak en küçük bir hata bize pahalıya mal olur. Çünkü karşıda bir blok var. 2019 seçimlerinde yüzde 59’a yakın oy aldık. Kadınlarımızla, gençlerimizle inanılmaz bir tempoda çalıştık. Girilmedik ev bırakmadık. Biz yine bu işlerin altından kalkarız. Adana’yı da, Çukurova’yı da, Seyhan’ı da kazanırız bunlara yeni belediyeler de ekleriz.”

Anka Haber Ajansı