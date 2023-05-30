Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür

Çukurova Belediye Başkanı Çetin’den Çukurovalı Seçmene Teşekkür

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destekleri dolayısıyla Çukurova halkına teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destekleri dolayısıyla Çukurova halkına teşekkür etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Çukurova’da yüzde 66,84 oranında oy aldığını belirten Başkan Çetin, “Tüm Çukurovalılara teşekkür ediyorum. Seçimde Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alamadık ama Çukurovalılar bize büyük destek verdi. Bundan dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bize verdiği bu destek sorumluluğumuzu daha artırmıştır. Biz de buna layık olmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Çetin, seçimde toplumun birçok kesiminin yoğun bir çalışma içine girdiğini ve büyük emekler verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Başta gönüllülerimiz olmak üzere Millet İttifakı bileşenlerinin il ve ilçe örgütlerine, yönetici ve partililerine her zaman yanımızda olan özellikle kadınlarımız ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Demokratik bir yarışa girilmiş ve millet tercihini yapmıştır. Doğal olarak herkes buna saygı duyacaktır. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Anka Haber Ajansı

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