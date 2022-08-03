Çukurun Üzerinden Atlarken Düşen Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Fatih POYRAZ- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, belediyenin açtığı çukurun üzerinden motosikletiyle atlamaya çalışan sürücü düşerek, ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sincan ilçesi İstasyon Caddesi'nde su çalışması kapsamında 1,5 metre derinliğinde çukur açtı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, dün akşam saatlerinde uyarı levhalarına aldırış etmeden çukurun üzerinden atlamak istedi. Sürücü, çukurun önünde çakıl taşlarından oluşan tepeliğe motosikletini hızla sürdü. Ancak havalanan motosiklet çukura, sürücü ise diğer tarafa düştü. Yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletin toprak alana çıkarak yükselip, tekrar yere düştüğü ve parçalandığı, sürücünün de yola doğru savrulduğu görüldü. Arkasından gelen motosikletteki 2 kişinin sürücünün yardımına koştuğu görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı