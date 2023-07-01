Cumartesi Anneleri, 953'üncü Haftada Da Polis Tarafından Engellendi

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Valilik kararı gerekçe gösterilerek, 953’üncü haftada da polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabında, “953. haftamızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyoruz. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun herkes hukuka tâbi olmak zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde olamaz ve kendi arzusuna göre kuralları değiştiremez. Bu hukuksuzl

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Valilik kararı gerekçe gösterilerek, 953’üncü haftada da polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabında, “953. haftamızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyoruz. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun herkes hukuka tâbi olmak zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde olamaz ve kendi arzusuna göre kuralları değiştiremez. Bu hukuksuzluğa son verin” açıklaması yapıldı.

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen 953’üncü haftada polis tarafından engellendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri adına açılan sosyal medya hesabında, şu açıklama yapıldı:

“28 YILDIR GALATASARAY’I KENDİMİZE MEKAN EDİNDİK: Hiç kimse hukukun üstünde olamaz, Galatasaray yasağına son verin. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlığı inkâr edilen insanlarımızın akıbetlerini öğrenmek için 28 yıldır Galatasaray’ı kendimize mekan ettik.

KAYIP YAKINLARININ ANLATILARINI GÖRÜNÜR KILDIK: Gözaltında kaybetmeleri unutturma, üstünü örtme politikalarına karşı, yaşananların unutulmaması, toplumsal bellekte yer alması için Galatasaray Meydanı’nı bir hafıza mekanına dönüştürdük. Başvurdukları her yerde inkarla karşılaşmış, sözleri susturulmak istenmiş kayıp yakınlarının anlatılarını görünür kıldık.

YAŞAM HAKKI, HUKUKUN ÜSTÜLÜĞÜ DEDİK, DÜŞMANLAŞTIRILDIK: 28 yıldır ısrarla, ‘yaşam hakkı’ dedik, ‘hukukun üstünlüğü’ dedik, ‘hakikat’ dedik, ‘adalet’ dedik. Bu yüzden düşmanlaştırıldık; engellendik, şiddet gördük, gözaltına alındık, yargılandık. Ama asla kayıplarımızdan ve adalet arayışımızdan vazgeçmedik. Bugüne kadar, gözaltında kaybetmeler söz konusu olduğunda devlet, uluslararası hukuka uygun hareket etme yükümlülüğüne uymadığı gibi, kendi iç hukukuna göre de hareket etmedi. Kayıpları ve kayıp yakınlarını hukukun korumasının dışına itti. Hak ve özgürlüklerini yok saydı.

BASIN AÇIKLAMAMIZ HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE ENGELLENİYOR: Şimdi de tam 12 haftadır kayıpların akıbetlerinin açıklanması talebiyle yapmak istediğimiz basın açıklamalarımız hukuka aykırı bir biçimde engelleniyor, gözaltına alınıyoruz. Bu engellemenin hak ihlali olduğuna dair iki Anayasa Mahkemesi kararı olduğu halde, bu gözaltılar sonrasında savcılığın ‘suçun unsurları oluşmamıştır’ diyerek kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı vermesine rağmen engellenmeye ve gözaltına alınmaya devam ediliyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne göre, ortada bir hak ihlali var. Kaymakamlık Cumartesi Anneleri’nin toplanma hakkının etkin kullanımını sağlamaya yönelik tedbir almakla yükümlü.”

Savcılık makamına göre; Galatasaray’da basın açıklaması yapmak istediğimiz için soruşturma açmayı gerektirecek bir suç yok. O zaman neden engelleniyoruz? Neden her hafta gözaltına alınıyoruz? Uluslararası sözleşmelerin, Anayasanın, yasaların, mahkeme kararlarının kağıt üzerinde kaldığı, kamu otoritelerinin kendilerini hukukun üstünde konumladığı bir keyfiyet ortamında ısrarla hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VE İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’YA SESLENİYORUZ: 953'üncü haftamızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sesleniyoruz: Makamı ve mevkisi ne olursa olsun herkes hukuka tâbi olmak zorundadır. Hiç kimse hukukun üstünde olamaz ve kendi arzusuna göre kuralları değiştiremez. Bu hukuksuzluğa son verin."

Anka Haber Ajansı