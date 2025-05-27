Cumartesi Anneleri’nin Eylemlerinin 30’uncu Yılı... Mahmut Tanal: “Bu Karanlığa Son Verecek Şey, Yüzleşmedir”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin 30’uncu yılına ilişkin, “İnsanın, karanlığın tüm zorba yanlarına inat, kaybettirilemeyeceği gösterilmiştir. Ancak bu karanlığa son verecek şey; yüzleşmedir, yüzleşmeden olmaz, yüzleşmeden hakikat karanlıktan kurtulamaz. Bu mücadelede zamanaşımı denilerek kapatılan dosyalar var. Gerçek bir barış, hakikatle, hakikatın ortaya çıkarılmasıyla olur. Bu sebeple yeniden yargılamanın yolu açılsın” açıklamalarında bulundu.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cumartesi Anneleri'nin eylemlerinin 30’uncu yılına ilişkin, “İnsanın, karanlığın tüm zorba yanlarına inat, kaybettirilemeyeceği gösterilmiştir. Ancak bu karanlığa son verecek şey; yüzleşmedir, yüzleşmeden olmaz, yüzleşmeden hakikat karanlıktan kurtulamaz. Bu mücadelede zamanaşımı denilerek kapatılan dosyalar var. Gerçek bir barış, hakikatle, hakikatın ortaya çıkarılmasıyla olur. Bu sebeple yeniden yargılamanın yolu açılsın” açıklamalarında bulundu.

Tanal, gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 30 yıldır mücadele eden Cumartesi Anneleri’ne ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Tanal, Cumartesi Anneleri’nin Türkiye’nin en uzun soluklu eylemi olduğuna dikkat çekerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumartesi Anneleri; Türkiye’nin utanç verici ‘zorla kaybetmeler’ tarihine karşı vicdanın, direnişin ve hafızanın adıdır. Bugün bir kez daha, 30’uncu yıl dönümünde hep birlikte haykırıyoruz; kayıplarımız nerede?

Onlar, sadece kendi yakınlarını değil, bu topraklarda hak arayan herkesin sesi oldular. Yakınlarının akıbetini sormanın, mezar yerini öğrenmenin ve adalet istemenin bir suç olmadığını, bir insan hakkı olduğunu herkese gösterdiler.

"Bizler, her zaman bu haklı mücadelenin yanında olacağız"

Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi, bize hakikatın üstünün ne olursa olsun örtülemeyeceğini gösterdi. İnatla ve ısrarla sürdürülen bu mücadelede gerçek adalet mutlaka sağlanacak. Bizler de her zaman bu haklı mücadelenin yanında olacağız. Çünkü bu mücadele sadece yakınlarının akıbetini soranların mücadelesi olmanın dışına çıkarak, artık Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesi olmuştur. İnsanın, karanlığın tüm zorba yanlarına inat, kaybettirilemeyeceği gösterilmiştir. Ancak bu karanlığa son verecek şey yüzleşmedir, yüzleşmeden olmaz, yüzleşmeden hakikat karanlıktan kurtulamaz.

Bu mücadelede zamanaşımı denilerek kapatılan dosyalar var. Gerçek bir barış, hakikatle, hakikatın ortaya çıkarılmasıyla olur. Bu sebeple yeniden yargılamanın yolu açılsın. Suçlular cezasını alsın. Ancak böyle gerçek adalet sağlanır ve böylece bir daha benzer acıları yaşamayız.”

Anka Haber Ajansı