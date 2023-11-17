Cumhrubaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer İle Berlin'de Görüştü

Cumhrubaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer İle Berlin'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda görüştü. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda bir araya geldi" denildi.

Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüşecek.

Anka Haber Ajansı

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