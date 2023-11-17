Cumhrubaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer İle Berlin'de Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı'nda görüştü. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Bellevue Sarayı’nda bir araya geldi" denildi.

Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüşecek.

Anka Haber Ajansı