Cumhur Uzun: "Bakan Şimşek'in Amacı Kaynak Yaratmak İse Tasarrufa Saray'dan Başlamalı"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu kurumlarına gönderdiği ‘Tasarruf Genelgesi’ hakkında, "Bakan, tasarruf etmek istiyorsa işe, uçan sarayları ve sayısı 125 bine dayanan makam araçlarını satmakla başlamalıdır. Saray’ın günlük 15 milyon liraya dayanan harcamalarını kısmalıdır. Bakan Şimşek’in amacı bütçeyi denkleştirmek ve kaynak yaratmak ise tasarrufa mutlaka Saray'dan başlamalı ve AKP iktidarının zengin ettiği yandaşların halkımızı soyan ihalelerine dönüp bir k

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu kurumlarına gönderdiği ‘Tasarruf Genelgesi’ hakkında, "Bakan, tasarruf etmek istiyorsa işe, uçan sarayları ve sayısı 125 bine dayanan makam araçlarını satmakla başlamalıdır. Saray’ın günlük 15 milyon liraya dayanan harcamalarını kısmalıdır. Bakan Şimşek’in amacı bütçeyi denkleştirmek ve kaynak yaratmak ise tasarrufa mutlaka Saray'dan başlamalı ve AKP iktidarının zengin ettiği yandaşların halkımızı soyan ihalelerine dönüp bir kez daha bakmalıdır" dedi.

Cumhur Uzun, Mehmet Şimşek’in kamu kurumlarına gönderdiği Tasarruf Genelgesi hakkında bugün yazılı bir açıklama yaptı. Uzun, açıklamasında şunları kaydetti:

"TASARRUF, ÖNCELİKLE SARAY ZİHNİYETİNİN DEĞİŞMESİ İLE OLACAKTIR"

"‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyen bir Saray ile karşı karşıyayız. Kamu dahil her alanda israf, AKP iktidarı döneminde katlanarak arttı. 125 bin makam otosunun olduğu, Cumhurbaşkanı’nın uçak ve saray koleksiyonu yaptığı, temsil ve ağırlama giderlerinin katlandığı, garantili ihalelerle vatandaşın parasının döviz cinsinden yandaşlara aktarıldığı bu dönemde Bakan Şimşek’in kamu kurumlarına gönderdiği tasarruf genelgesini samimi bulmuyorum.

Saray ve şürekasının şatafat içinde yaşayarak vatandaşımızın ağır enflasyon ve vergi yükü altında ezildiği AKP’nin devri iktidarında tasarruf, öncelikle Saray zihniyetinin değişmesi ile olacaktır. Korkumuz o ki bu genelgenin muhatabı kamu kurumları olsa da AKP yönetiminin zihniyeti sayesinde yükü yine halkımıza olacaktır. Bakan Şimşek’in bilmesi gereken acı gerçek, halkımızın artık tasarruf edecek hali kalmadığıdır.

Bakan Şimşek, sadece genelge yayımlamakla kalmamalı, bir an önce gereğini yerine getirmelidir. Bakan, tasarruf etmek istiyorsa işe, uçan sarayları ve sayısı 125 bine dayanan makam araçlarını satmakla başlamalıdır. Saray’ın günlük 15 milyon liraya dayanan harcamalarını kısmalıdır. Tasarruf önemli ve gereklidir, tasarruf yapılmasını tabii ki bizler de destekleriz. Fakat Bakan Şimşek’in amacı bütçeyi denkleştirmek ve kaynak yaratmak ise tasarrufa mutlaka Saray'dan başlamalı ve AKP iktidarının zengin ettiği yandaşların halkımızı soyan ihalelerine dönüp bir kez daha bakmalıdır."

Anka Haber Ajansı