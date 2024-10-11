Cumhur Uzun: "Ceza Ve İnfaz Sistemindeki Çarpıklığın Mimarları Şimdi Adeta Günah Çıkarıyor"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, iktidarın ceza ve infaz politikasını eleştirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cezasızlık algısını yıkmamız gerekiyor' diyor. Adalet Bakanı Tunç ise 'Adaletsizlik algısı ortadan kalkacak' diye devam ediyor. Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın mimarları şimdi adeta günah çıkarıyor. Ülkemizde cezasızlık algısı yok ülkemizde cezasızlık olgusu var. Adaleti yok eden kim? Yargıyı siyasetin baskısı altına alanlar kim? Sizsiniz" dedi.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, iktidarın ceza ve infaz politikasını eleştirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cezasızlık algısını yıkmamız gerekiyor" diyor. Adalet Bakanı Tunç ise "Adaletsizlik algısı ortadan kalkacak" diye devam ediyor. Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın mimarları şimdi adeta günah çıkarıyor. Ülkemizde cezasızlık algısı yok ülkemizde cezasızlık olgusu var. Adaleti yok eden kim? Yargıyı siyasetin baskısı altına alanlar kim? Sizsiniz" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, iktidarın ceza ve infaz politikasıyla ilgili açıklama yaptı. Uzun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan "cezasızlık algısını yıkmamız gerekiyor" diyor. Adalet Bakanı Tunç ise "adaletsizlik algısı ortadan kalkacak" diye devam ediyor. Ceza ve infaz sistemindeki çarpıklığın mimarları şimdi adeta günah çıkarıyor. Ülkemizde cezasızlık algısı yok ülkemizde cezasızlık olgusu var. Peki bu olgu neden oluştu? 22 yıldır iktidarda olan kim? Adaleti yok eden kim? Yargıyı siyasetin baskısı altına alanlar kim? Sizsiniz. Bugünkü sorun cezasızlık olgusunun da ötesinde bu düzeni yaratan basiretsiz iktidar sorumludur."

Anka Haber Ajansı