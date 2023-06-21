Cumhur Uzun: "Emeklilerin Bayram İkramiyesi 5 Yılda 139 Dolar Kaybetti"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "AKP iktidarının 2018 yılında başlattığı emeklilere bayram ikramiyesi, 5 yılda 139 dolar değer kaybetti. Bu yıl seçim öncesi 2 bin liraya çıkarılan ikramiye 2018’de 224 dolar ederken bugün sadece 85 dolar ediyor. Emekliler çok zor koşullar altında yaşam savaşı verirken ikramiyeleri de ceplerine girmeden yok oldu" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "AKP iktidarının 2018 yılında başlattığı emeklilere bayram ikramiyesi, 5 yılda 139 dolar değer kaybetti. Bu yıl seçim öncesi 2 bin liraya çıkarılan ikramiye 2018’de 224 dolar ederken bugün sadece 85 dolar ediyor. Emekliler çok zor koşullar altında yaşam savaşı verirken ikramiyeleri de ceplerine girmeden yok oldu" dedi.

Cumhur Uzun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyesinin enflasyon karşısında eridiğini belirtti. Uzun'un açıklaması şöyle:

"İKRAMİYELER, CEPLERE GİRMEDEN YOK OLDU"

"AKP iktidarının 2018 yılında başlattığı emeklilere bayram ikramiyesi, 5 yılda 139 dolar değer kaybetti. Bu yıl seçim öncesi 2 bin liraya çıkarılan ikramiye 2018’de 224 dolar ederken bugün sadece 85 dolar ediyor. Emekliler çok zor koşullar altında yaşam savaşı verirken ikramiyeleri de ceplerine girmeden yok oldu. Torunlarına harçlık dahi veremeyen emeklilerimiz, bu parayla kurban kesmeyi bırakın, 6 kilo kıymayı zor alıyor.

5 yılda emeklilerimizin ikramiyesi iki katına çıkarılmasına rağmen birçok temel gıda maddesinin fiyatı beş kat arttı. İkramiyeler, TÜİK’in oynanmış rakamlarıyla dahi bugün 3 bin 600 TL civarında olması gerekirken gerçek enflasyon rakamlarıyla 8 bin 500 TL’nin 1 kuruş dahi altında olmaması gerekmektedir. İkramiyeler, altın gibi potada eridi. Bayram ikramiyesinin yürürlüğe girdiği gün bin lira ile 3,2 çeyrek altın alınabilirken bugün sadece 0,83 çeyrek altın alınabiliyor. İktidar, emeklilerimizin bu bayram, değeri 5 bin 688 lira eden 2,37 adet çeyrek altınının üstüne yattı. Avrupa’da emekli olanlar dünya turuna çıkarken bizim emeklilerimiz takı takma korkusundan en yakınının düğününe dahi gidemiyor.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ, GENEL BAŞKAN’IMIZIN VADETTİĞİ GİBİ 8 BİN 500 LİRAYA ÇIKARILMALIDIR"

Bayramlarda emeklilere ödenen para, ikramiye olmaktan çıkıp bayram harçlığına döndü. Bir an önce ikramiyeler artırılmalı ve emekli vatandaşlarımızın daha fazla kayıp yaşamaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bayram ikramiyeleri, partimizin ve Genel Başkan’ımızın vadettiği 8 bin 500 lira düzeyine çıkarılmalıdır. İktidar, emeklilerimize hesap içinde hesap yaptırmayı bırakıp ağız tadıyla bayram geçirmelerini sağlamalıdır."

Anka Haber Ajansı