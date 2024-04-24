Cumhur Uzun, Merkez Bankası'nın Zararıyla İlgili Meclis Araştırması Açılmasını İstedi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası’nın zararı ve kurumun işleyişine dair siyasi müdahalelerin araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istedi. Uzun, araştırma önergesinde “Merkez Bankası, görev ve sorumlukları bakımından; ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma rolü olan, doğrudan topluma hesap vermesi gereken ve tüm bunları yaparken yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetine sahip ve bağımsız ol

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası’nın zararı ve kurumun işleyişine dair siyasi müdahalelerin araştırılması için TBMM’de komisyon kurulmasını istedi. Uzun, araştırma önergesinde “Merkez Bankası, görev ve sorumlukları bakımından; ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma rolü olan, doğrudan topluma hesap vermesi gereken ve tüm bunları yaparken yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetine sahip ve bağımsız olması gereken bir kurum olmalıdır” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2023 yılında ettiği 818.2 milyar liralık zararın ve banka işleyişine yapılan siyasi müdahalelerin araştırılması için TBMM araştırma komisyonu kurulmasını için önerge verdi.

“MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMASI GEREKEN BİR KURUM OLMALI”

Merkez Bankası’nın sorumluluklarını ve bağımsız bir kurum olması gerektiğini hatırlatan Uzun “Ülkemizde para ve kur politikalarının yönetilmesinden sorumlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın; fiyat İstikrarı, finansal istikrar, döviz kuru rejimi, banknot basma ve ihraç imtiyazı ve ödeme sistemleri alanlarında kanunla düzenlenmiş görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Merkez Bankası, görev ve sorumlukları bakımından; ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma rolü olan, doğrudan topluma hesap vermesi gereken ve tüm bunları yaparken yönetimsel, finansal ve para politikasına ilişkin kararlarını herhangi bir baskı unsurundan bağımsız bir şekilde alabilme kabiliyetine sahip ve bağımsız olması gereken bir kurum olmalıdır” dedi.

“TEK ADAM AKLI BUGÜNKÜ HALİNE GETİRDİ”

Merkez Bankası’nda son 5 yılda 5 başkan değişikliğine gidildiğini hatırlatan Uzun, ”Merkez Bankası; farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. 1931 yılından bu yana 93 yılda 27 Başkan ile hizmet veren kurumun son 5 yılda 5 kez başkanı değişmiştir. Bu değişikliklerin bilimsel altyapısı olmadığı ve tamamen siyasi saiklerle olduğu herkesçe bilinmektedir. Tek adam aklı ülkemizin en stratejik ve önemli kurumlarından olan Merkez Bankası’nı bugünkü haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

“KURULUŞ AMACINDAN OLDUKÇA UZAKLAŞMIŞ DURUMDADIR”

Merkez Bankası’nın Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmesi gerekirken zarar ettiğini belirten Uzun şunları kaydetti:

“Ne yazık ki ülkemizin kalkınmasına hizmet etmesi gereken Merkez Bankası 2023 yılında 818.2 Milyar Lira zarar etmiştir. Yıllardır kar eden Merkez Bankası; başta kur korumalı mevduat sistemi olmak üzere bir kişinin siyasi hırsları ve yanlış politikaları nedeniyle bugün kuruluş amacından oldukça uzaklaşmış durumdadır. Son 10 yılda, 320 milyar lira kâr elde eden Bankanın 1 yıllık zararı 10 yılda elde edilen karın 2,5 katıdır. Oluşan 818.2 milyar liralık zarar 8 bakanlığın 2024 yılı bütçesinin toplamından daha fazladır. Oluşan zarar 6 Şubat depremlerinde; acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasara eşittir. Ve maalesef bu zarar, doğrudan ekonomik krizle mücadele eden yurttaşlarımızın sırtına yüklenmiştir. Bu zararda sorumluluğu olanların belirlenmesi, son yıllarda yapılan başkan değişikliklerinde ve alınan kararlarda siyasi müdahalelerin olup olmadığının araştırılması ve bankanın özerk yapısının korunarak zarar etmesinin önüne geçecek önlemlerin alınabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması önem arz etmektedir.”

Anka Haber Ajansı