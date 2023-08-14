Cumhur Uzun'dan Bakan Tekin'e: "Son 10 Yılda Çalışmak Üzere Yurt Dışına Giden Akademisyen Sayısı Kaçtır? "

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, çalışmak ve yaşamak üzere yurt dışına giden akademisyenleri Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı kaçtır? Yıllara ve akademik unvanlarına göre dağılım nedir? Ülkemiz için hayati öneme sahip ve çok zor şartlarda yetişen akademisyenlerimizin çalışmak üzere ülkemizi terk ederek yurt dışına gitmelerini engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler alma

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, çalışmak ve yaşamak üzere yurt dışına giden akademisyenleri Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı kaçtır? Yıllara ve akademik unvanlarına göre dağılım nedir? Ülkemiz için hayati öneme sahip ve çok zor şartlarda yetişen akademisyenlerimizin çalışmak üzere ülkemizi terk ederek yurt dışına gitmelerini engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, çalışmak ve yaşamak üzere yurt dışına giden akademisyenleri Meclis gündemine taşıdı. Uzun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

Uzun önergesiyle ilgili şunları ifade etti:

"AKADEMİSYENLERİMİZ İÇİN SEFERBER OLMALIYIZ"

“En temel yaşamsal gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan, ekonomik ve sosyal açıdan özellikle son yıllarda zor günler geçiren akademisyenlerimizin yaşamak ve çalışmak üzere yurt dışına gittiği bilgileri basına ve bazı sivil toplum kuruluşlarının raporlarına yansımıştır.

Bırakın on binleri bir akademisyenimizi bile kaybetme lüksümüz yok. Dünya bilim çağında iken yetişmiş insan gücü olan ve ülkemiz için hayati öneme sahip akademisyenlerimizin kendi vatanında kalması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunları ortadan kaldıracak politikaları bir an önce hayata geçirmek zorundayız. Liyakatsiz atamalarla üzülen, yoksulluk sınırında ücret aldığı için kitap dahi alamayan, kirasını ödeyemediği için yurtlarda kalan akademisyenlerimiz için seferber olmalıyız.

Birçok bölümde akademisyen bulunamazken bazı akademisyenler adrese teslim kadrolar alıyor. Mobbing ve liyakat sorunu yaşayan akademisyenlerimiz bunların üzerine bir de ekonomik koşullar altında ezilmeye devam ediyor. İktidarın ortak akıldan uzak, bilimi dışlayan ve her kadroyu yandaşlara iş kolu olarak gören zihniyeti ülkemizde akademiyi ve bilimi bitirme noktasına getirdi. Bir an önce önlem alınmadığı takdirde dünya liginde son sıralara düşmemiz kaçınılmaz olacaktır.”

"SON 10 YILDA ÇALIŞMAK ÜZERE YURT DIŞINA GİDEN AKADEMİSYEN SAYISI KAÇTIR?"

CHP’li Uzun’un Bakan Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular ise şöyle:

"Son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı kaçtır? Yıllara ve akademik unvanlarına göre dağılım nedir?

Ülkemiz için hayati öneme sahip ve çok zor şartlarda yetişen akademisyenlerimizin çalışmak üzere ülkemizi terk ederek yurt dışına gitmelerini engelleyecek herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

Yetişmiş insan gücümüz ve bilimin temel taşları akademisyenlerimizi kaybetmemiz Milli Eğitim politikamızın devamı ve niteliği açısından değerlendirilmiş midir?

Yeni araştırma görevlisi olan akademisyenlerimizin ev kirası ödeyemediği için yurtlarda kaldığı doğru mudur?

Akademisyenlerimizin özellikle ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için bakanlığınızca yapılmış ya da yapılacak bir çalışma var mıdır?"

Anka Haber Ajansı