Cumhurbaşkan Erdoğan: Kaynaklarımızı Sülük Gibi Emen Bölücü Terör Müsibetinden Ülkemizi Kurtaracağız

(AYDIN) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmada, güneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "40 yıldır kaynaklarımızı emen terörden ülkemizi kurtaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bugün şu gerçeğin bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim, ğğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak, bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, milletçe onurumuzla, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu vatanın, bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız değil mi? Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, işte bu yüksek şuurla, tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan, Türkiye'yi yüceltmek, Türkiye'nin itibarını daha da arttırmak için gece gündüz koşturuyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör müsibetinden ülkemizi ve milletimizi biz illa kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatımızla Kandil ile ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik.

"Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kafana sıkışmıştır"

Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriye'de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kafana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça aziz sona biraz daha yaklaşacaklar. Sağdaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner.

"Temennimiz daha fazla kan akmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır"

Önlerinde sadece iki tercih var, ya teröre tevbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi, gerekse iç siyasetimize atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz.

"Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok

Biz içeride ve dışarıda tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizlerde görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok. Ankara'da meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler. Ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri 3-4 ayda akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz, açık söyleyeyim, Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yöne dönüştürmesi, CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı.

"Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi çocuk oyun çadırına çevirdiler"

Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edilemediler. Sayın Özel, siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var ne söylemlerinde tutarlılık var ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 100 yıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Komiklikte, lakaytlikte maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağırbaşlılığı ara ki bulasın. Hatırlarsanız, Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabii borç çok fazla olunca beş-altı gün hiçe sesi çıkmadı. Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk 7 belediyesinin SGK'ya borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel'i CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum.

"CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah'a sabır versin"

Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken, kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin, gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum, Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten, CHP'ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz, ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Kendi gündemimiz, bu çerçevede sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz."

Anka Haber Ajansı