Cumhurbaşkanı Aday Kılıçdaroğlu İle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Aday Kılıçdaroğlu İle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez önünde karşıladı.

O sırada Zafer Partisi Genel Merkezi önünde bekleyen partililer ve yurttaşlar, "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganı attılar.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın saat 11.00’de ortak açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan dün Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Anka Haber Ajansı

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