Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata'nın Huzurunda

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata'nın Huzurunda

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Anıtkabir’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Aslanlı Yol'da gençler ve torunu Duru birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile birlikte Atatürk’ün mozolesine karanfil bıraktı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İzmir’den Diyanet Başkanı Erbaş’a Hutbe Tepkisi: “Buna Ne Millet, Ne De Şehitlerimiz Razı Gelmez”
Chp İzmir’den Diyanet Başkanı Erbaş’a Hutbe Tepkisi: “Buna Ne Millet, Ne De Şehitlerimiz Razı Gelmez”
Chp İzmir İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Kutlaması
Chp İzmir İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Kutlaması
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ İle Bir Araya Geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a: "Sen Değil Misin Fetö’yü Besleyip Büyüten"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a: "Sen Değil Misin Fetö’yü Besleyip Büyüten"
Konak Belediye Başkanı Batur: “Ülkemizin Aydınlık Yarınları İçin Kazanmak Zorundayız”
Konak Belediye Başkanı Batur: “Ülkemizin Aydınlık Yarınları İçin Kazanmak Zorundayız”
Hacer Foggo: “2,9 Milyon Genç, İstatistiklerde Ne Eğitimde Ne İstihdamda Görünüyor”
Hacer Foggo: “2,9 Milyon Genç, İstatistiklerde Ne Eğitimde Ne İstihdamda Görünüyor”
Odunpazarı Belediyesi'nden 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü
Odunpazarı Belediyesi'nden 19 Mayıs Atatürk’e Saygı Doğa Yürüyüşü