Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İbb Başkanı Tunç Soyer İle İzmir'de Çıkan Yangın Nedeniyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İbb Başkanı Tunç Soyer İle İzmir'de Çıkan Yangın Nedeniyle Görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere’de bir sitede çıkan yangın nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer’i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Narlıdere’de bir sitede çıkan yangın nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer’i telefonla aradı. Yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde İzmir Narlıdere'de bir sitede çıkan yangın nedeniyle İBB Başkanı Tunç Soyer'i aradı. Kılıçdaroğlu, yangının çıkış nedeni ve vatandaşların sağlık durumu hakkında bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki dört bloktan ve sekiz kattan oluşan sitenin bir bloğunda çıkan yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Bir televizyon kanalı yayınına bağlanarak yangınla ilgili son durumu aktaran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Şu ana kadar yaralı ve can kaybı bilgisi yok" demişti.

Anka Haber Ajansı

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