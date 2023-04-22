Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Uyanık Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesine bugün taziye ziyaretinde bulundu.
Anka Haber Ajansı