Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz İle Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz’ü ziyaret etti. Adalet Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmede, Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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