Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlikleri’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Şehitlikleri’ni Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Çanakkale Şehitlikleri’ni ziyaret etti. Şehitlere dua okuyan Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtı önüne çelenk, mezar başlarına da karanfil bıraktı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Çanakkale Şehitlikleri’ni ziyaret etti. Şehitlere dua okuyan Kılıçdaroğlu, Atatürk Anıtı önüne çelenk, mezar başlarına da karanfil bıraktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale programı kapsamında bugün, Çanakkale Şehitlikleri’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ahmet Akın, Genel Başkan Koordinatör Başdanışman Erdoğan Toprak ile milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

MEZAR BAŞLARINA KARANFİL BIRAKTI

Şehitlik hakkında Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Balkan, Kılıçdaroğlu’na bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitlere dua okuyan Kılıçdaroğlu, mezar başlarına da karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu, yurttaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından şehitlikten ayrıldı.

Anka Haber Ajansı

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