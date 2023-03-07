Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Eski Chp Genel Başkanlarını Meclis'te Ağırladı

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Eski Chp Genel Başkanlarını Meclis'te Ağırladı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski genel başkanlarını TBMM’de ağırladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski Genel Başkanlarını TBMM’de ağırladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün grup toplantısını yapacak. Kılıçdaroğlu, TBMM’ye gelişinde CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki makam odasının önünde bekleyen ve “Hayırlı olsun” diyen vatandaşlar ve görevlilerle de tokalaştı. Basın mensupları da bu anları cep telefonlar ile görüntüledi.

CHP’nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek grup toplantısı öncesinde TBMM’de görüştü.

Anka Haber Ajansı

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