Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Hatay’da; Narlıca Depremzede Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Hatay’da; Narlıca Depremzede Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’da; depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’da; depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesini ziyaretleri sürüyor. Kılıçdaroğlu bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay’ı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu’na; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekilleri de eşlik ediyor. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu; depremlerde hayatını kaybeden yurttaşların defnedildiği Narlıca Depremzede Mezarlığı’na karanfil bıraktı, dua okudu.

Anka Haber Ajansı

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