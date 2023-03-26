Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Sana Söz”

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Sana Söz”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter‘daki hesabında yer alan görseli değiştirdi ve “sana söz” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter‘daki hesabında yer alan görseli değiştirdi ve “sana söz” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabının tanıtımında kullandığı görsel fotoğrafını baharı simgeleyen çiçekli bir ağaç dalı ve özellikle Balkan geleneğinde yer alan kırmızı beyaz ipten yapılan bileklik görseli ile değiştirdi. Görselde sadece “sana söz” mesajı yer aldı.

Anka Haber Ajansı

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