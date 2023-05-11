Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş’in Mezarını Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş’in Mezarını Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da; eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da; eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifaka Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bursa mitinginden önce; Ankara’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Emirsultan Mezarlığı’nda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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