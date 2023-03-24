Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Ve Heyeti İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Türmob Genel Başkanı Kartaloğlu Ve Heyeti İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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