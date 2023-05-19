Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Zafer Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşmede, Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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