Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Arıoğlu’nun Ailesine Taziye Ziyareti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün İstanbul’da hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu’na ziyarette; CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.
Anka Haber Ajansı