Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Arıoğlu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’ndan Ersin Arıoğlu’nun Ailesine Taziye Ziyareti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da; hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün İstanbul’da hayatını kaybeden eski CHP İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baş sağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette; CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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