Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14'üncü Ölüm Yıl Dönümünde Erbakan'ı Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum" dedi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54’üncü hükümetin Başbakanı Erbakan'ın ölümünün 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rabb’im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin" ifadelerini kullandı.
Anka Haber Ajansı