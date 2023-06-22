Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Bakanlığa 68 Bakan Yardımcısı Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı. Eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olurken; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, yeniden aynı göreve getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı. Eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olurken; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, yeniden aynı göreve getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bakan yardımcıları atamaları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Karara göre; 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı.

Eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve Belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Eski Milli Güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı; eski hakim Akın Gürlek Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak yeniden atandı.

Eski AKP milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Aydın, Ahmet Berat Çonkar, Abdullah Erdem Cantimur, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Ebubekir Gizligider ve Osman Boyraz, bakan yardımcısı olarak atanan isimler arasında yer aldı.

Bakan Yardımcısı atamaları şöyle:

Adalet Bakan Yardımcıları: Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar, Ramazan Can.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları: Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları: Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lutfihak Alpkan.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları: Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen.

Dışişleri Bakan Yardımcıları: Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcıları: Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları: Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları: Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya.

İçişleri Bakan Yardımcıları: Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları: Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam.

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları: Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci.

Milli Savunma Bakan Yardımcıları: Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekci, Şuay Alpay.

Sağlık Bakan Yardımcıları: Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayip Birinci, Tolga Tolunay.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları: Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları: Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki.

Ticaret Bakan Yardımcıları: Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçarmak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları: Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan.

Anka Haber Ajansı