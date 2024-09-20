Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2024’te Düzenlenen Operasyonlarda 825 Terörist Etkisiz Hale Getirildi''

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da; "2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"85 milyonun emniyeti, huzuru, ülkemizin birlik ve beraberliği için fedakarlıkca çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatımız hiç tartışmasız ülkemizin de milletimizin de kıvanç kaynağıdır. Eğer evlerimizde huzur ve güven içerisinde oturabiliyorsak, eğer millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, eğer çocuklarımız hiçbir korku olmadan okullarına gidiyorsa, eğer gençlerimiz ülkemizin her yanında özgürce dolaşabiliyorsa, eğer malımız, mülkümüz, canımız, namusumuz, bayrağımız ve tüm kutsal değerlerimiz teminat altındaysa hiç şüphesiz bunda aslan payı sizindir, gece gündüz demeden görevlerini özveriyle yerine getiren polis ve jandarmalarımızındır.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçlarımızın 5 bin 1 tanesini Emniyet teşkilatımız kullanacak. 2 bin 203 adedini ise Jandarma teşkilatımız kullanacak. Toplamda 7 bin 204 adet yeni taşıt Emniyet ve Jandarma birimlerimizin emrinde olacak.

''Bizi yıllarca ikinci sınıf ekonomi ve demokrasiye mahkum ettiler''

Biz yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıların acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. 70’lerde sokaklarımızın nasıl kaosa sürüklendiğini, daha sonra 80’lerde, 90’larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde nasıl bir atmosferin hakim olduğunu gayet net hatırlıyoruz. Gençlerimizi, pırıl pırıl evlatlarımızı o karanlık iklimde kaybettik. Ekonomik açıdan da millet olarak çok faturalarla karşılaştık. Bizi yıllarca ikinci sınıf ekonomiye, ikinci sınıf demokrasiye mahkum ettiler. Kargaşa ve çatışma ortamını da milletin ensesinde adeta boza pişirdikleri vesayet teşebbüslerinin bahanesi olarak kullandılar. 2002 yılında göreve geldiğimizde geçmiş acı tecrübelerin ışığında asayiş hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına büyük önem verdik.

''Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltmak için her türlü gayreti gösteriyoruz''

Vatandaşımızın huzuruna kast edenler karşılarında ilk önce devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Kendini devletten, kanundan, nizamdan üstün gören, kendini dokuhnulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Burada sadece şu rakamı vermek isterim. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Bu operasyonların neredeyse tamamını kendi silahlarımızla yerli ve milli teknolojimizle gerçekleştiriyoruz. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı azaltmak, bu alanda muhannete muhtaç olmamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Lübnan’a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemde olduğunu bir kez daha gördük. Hem yerli milli yazılım geliştirme projelerimizin hem milli teknoloji hamlemizin hem de elektronik harp sistemlerine yaptığımız yatırımların kıymeti böylece anlaşılmış oldu. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Şunun bilinmesini isterim: Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye’nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz. Devletimize, milletimize veya demokrasimize yönelik en küçük bir güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz.

''Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar''

Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye’den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eyleydiyseler biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz.

Sizlerden şuna dikkat etmenizi istiyorum: Huzurumuza, emniyetimizi, birliğimize, toplumsal barışımıza kast eden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Nerede görev yaparsanız yapın, milletimizle el ele, gönül gönüle verin. Milletimizin kalbini kazanmaya daima özen gösterin.

Polisimizle, jandarmamızla milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz.''

Anka Haber Ajansı