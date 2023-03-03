Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat Davası Hükümlüsü 3 Emekli Generalin Kalan Cezalarını Affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat Davası Hükümlüsü 3 Emekli Generalin Kalan Cezalarını Affetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat Davası hükümlüsü emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli Korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetti.

28 Şubat Davası’nda müebbet hapis cezasına çarptırılan üç emekli generalin kalan cezalarının affedilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı imzasını taşıyan kararlara göre; emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi (91), emekli Korgeneral Hakkı Kılınç (83) ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp’in (75) cezaları, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporunda yer alan kocama hali sebebiyle kaldırıldı.

Anka Haber Ajansı

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