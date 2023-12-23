Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ta İstanbul'un Fetret Devrini Kapatacağız, İrtifa Kaybına Son Vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon, inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile, engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon, inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile, engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada özetle şu açıklamaları yaptı:

"PENÇE HAREKÂTI BÖLGESİ İLE SURİYE’NİN KUZEYİNDE ŞİMDİYE KADAR 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

"Sözlerimin hemen başında, dün Irak’ın kuzeyinde, bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize, Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize Mevla’dan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olmasın. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekâtı bölgesi ile Suriye’nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"TÜRKİYE NE PAHASINA OLURSA OLSUN; IRAK’IN VEYA SURİYE’NİN KUZEYİNDE BİR TERÖR YAPILANMASINA MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

Terörü kaynağında kurutmak… Bu stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun; Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atamayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler; bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabbim, kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

"İSTANBUL’DA 100 YILIN DÖNÜŞÜMÜ PROJEMİZE START VERİYORUZ"

Bugün İstanbul’u depreme hazırlamaktaki tarihi adımları atmanın gururunu yaşıyoruz… Bugün atacağımız bir diğer kritik adım, İstanbul kentsel dönüşüm yıkım programının başlatılmasıdır. Şehrimizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştireceğiz. Bugün ayrıca; Bağcılar’da 371, Gaziosmanpaşa’da 1096, Tuzla’da 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz. Bugünkü programımız ile imza, yıkım, yapım dahil; tüm aşamaları ile İstanbul’da 100 yılın dönüşümü projemize start veriyoruz.

"81 VİLAYETİMİZE YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK İYİLİK KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLELERİ"

Depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur çünkü coğrafi olarak biz depremle burun buruna yaşayan bir ülkeyiz. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birincil meselesi, yapı stoğunun süratle yenilenmesidir. Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olduğunu düşünüyoruz.

"31 MART'TA İSTANBUL'UN FETRET DEVRİNİ KAPATACAĞIZ"

Milletimizin tüm kesimleri ile aramızdaki bağı siyasetteki en büyük sermayemiz olarak görüyoruz. Bu ilişkiyi daha da güçlendireceğiz. Başkaları gibi bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan, verdiği sözlere beton dökenlerden olmayacağız. Yerel yönetim ile merkez arasındaki vizyon, inanç birlikteliğinin önemini hepimiz biliyoruz. Fırsat buldukça belediyeye uğrayan, zihni ve kalbi başka yerlerde olan idarecilerin şehirlerini nasıl geriye götürdüklerini 2019 yılında el değiştiren belediyelerde hep beraber tecrübe ettik. Son 5 yılını temel atmama törenleri ile, engelleniyoruz yalanları ile nasıl heba edildiğinin şahidiyiz. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacağız. İrtifa kaybına son vereceğiz. İstanbul'u emanet edip, sevecek, bu şehrin insanlarını kucaklayacak olan adayımızı yakında açıklayacağız. Sabırla, kararlılıkla 31 Mart akşamına kadar çalışacağız."

Anka Haber Ajansı