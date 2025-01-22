Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Yarın Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni kamuoyu ile paylaşacak. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle bir yılı aşkındır çalışmaları devam eden, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan Yargı Reformu Strateji Belgesi tanıtılacak.

İlki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsü 2019 yılında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 4'üncüsü yarın açıklanacak.

2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef, 264 faaliyet bulunuyor.

Belgenin hazırlık aşamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un başkanlığında çok sayıda toplantı yapıldı. Bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler incelenirken, paydaşların görüşleri dikkate alındı ve adalet istatistiklerine dayalı analizler yapıldı. Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edildi.

Belgeyle adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisinin sağlanması amaçlanıyor.

Anka Haber Ajansı