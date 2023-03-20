Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 Bin Yeni Öğretmen Ataması Yapacaklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Atanacak öğretmenlerimizi, öncelikli olarak, depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Atanacak öğretmenlerimizi, öncelikli olarak, depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını duyurdu. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri; buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi, öncelikli olarak, depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.”

BAKAN ÖZER: ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMINI KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, atama takvimi ve branş dağılımını kısa sürede açıklayacaklarını belirterek, “45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı