Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Konseyi Başkanı Costa İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Konseyi Başkanı Costa İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve t

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Konseyi Başkanı Costa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Costa’yı yeni görevi nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin canlandırılmasının Türkiye ile AB’nin müşterek menfaatine olduğunu, Brüksel’den ilişkilerin önünü açacak somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın güvenliğine yönelik adımların Türkiye’nin de katılımıyla planlanmasının faydalı ve tarafların ortak çıkarına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu, Türkiye’nin en başından beri barışı tesis etmek için çabaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin yeniden imarı için Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarında sağlanan muafiyetin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Costa görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı."

Anka Haber Ajansı

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