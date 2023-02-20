Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Esenboğa Havalimanı’nda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Esenboğa Havalimanı’nda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Esenboğa Havalimanı’nda görüştü. Blinken, “Depremden etkilenenlere başsağlığı dilemek ve ABD'nin NATO müttefikimiz Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlama konusunda devam eden kararlılığını görüşmek üzere bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Esenboğa Havalimanı’nda görüştü. Blinken, “Depremden etkilenenlere başsağlığı dilemek ve ABD'nin NATO müttefikimiz Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlama konusunda devam eden kararlılığını görüşmek üzere bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından resmi bir ziyaret için Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Esenboğa Havalimanı’nda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu’nda kabul etti” denildi.

Blinken ise sosyal medya hesabından, “Depremden etkilenenlere başsağlığı dilemek ve ABD'nin NATO müttefikimiz Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlama konusunda devam eden kararlılığını görüşmek üzere bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldim” açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

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