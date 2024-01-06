Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Dışişleri Bakanı Blınken İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

Anka Haber Ajansı

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