Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısından Sonra Tbmm’de İş İnsanı Leyla Alaton İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısından Sonra Tbmm’de İş İnsanı Leyla Alaton İle Görüştü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından TBMM’de iş insanı Leyla Alaton ile görüştü. AK Parti grup toplantısına katılan Alaton, toplantıyı vekillerin oturduğu sıralardan izledi.

(TBMM) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısının ardından TBMM’de iş insanı Leyla Alaton ile görüştü.

AK Parti’nin bugünkü grup toplantısına iş insanı Leyla Alaton da katıldı. Alaton'un toplantıyı, kabine üyelerinin bulunduğu sıraların hemen arkasındaki vekillerin oturduğu bölümden izlemesi dikkati çekti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, grup konuşmasını tamamladıktan sonra, toplantı salonunun yanındaki odada, Leyla Alaton'u kabul ederek bir süre görüştü. Leyla Alaton görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bile birlikte AK Parti grup toplantı salonunun olduğu bölümden ayrıldı.

Öte yandan Leyla Alaton daha sonra TBMM Başkanlık makamının olduğu binaya girdi.

Anka Haber Ajansı

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