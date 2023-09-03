Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sabancı’yı Hastanede Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Sabancı’yı Hastanede Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da ailesiyle birlikte deniz kazası geçiren Ali Sabancı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan ile Sabancı’nın çekilmiş tek kare fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı’nın resmi X(Twitter) hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da ailesiyle birlikte deniz kazası geçiren Ali Sabancı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan ile Sabancı’nın çekilmiş tek kare fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı’nın resmi X(Twitter) hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’da deniz kazası geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’yı İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede bugün ziyaret etti. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Sabancı’nın çekilmiş tek kare fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı’nın resmi X(Twitter) hesabından paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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