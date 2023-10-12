Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail-Filistin arasındaki krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail-Filistin arasındaki krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.”

Anka Haber Ajansı

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