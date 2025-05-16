Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Merz İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Arnavutluk’ta Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’i Türkiye’ye davet etti, Almanya Başbakanı da en kısa sürede Türkiye’ye geleceğini ifade etti."

Anka Haber Ajansı