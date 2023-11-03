Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı