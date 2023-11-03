Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Astana'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü" açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Birgün Gazetesi Yönetici Ve Ve Muhabirine De "Dezenformasyon" Soruşturması Açıldı
Birgün Gazetesi Yönetici Ve Ve Muhabirine De "Dezenformasyon" Soruşturması Açıldı
Saadet Ve Gelecek Partisi Milletvekili Heyeti Gazze İçin Mısır’a Gidiyor
Saadet Ve Gelecek Partisi Milletvekili Heyeti Gazze İçin Mısır’a Gidiyor
Chp Kadın Ve Gençlik Kolları Başkanlarından, Kılıçdaroğlu’na Destek
Chp Kadın Ve Gençlik Kolları Başkanlarından, Kılıçdaroğlu’na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İle Görüştü
İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu Partisinden İstifa Etti
İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebî Hatipoğlu Partisinden İstifa Etti
Kemal Kılıçdaroğlu: “Tolga Şardan Gazetecidir, Gazetecilik Suç Değildir”
Kemal Kılıçdaroğlu: “Tolga Şardan Gazetecidir, Gazetecilik Suç Değildir”
Abdurrahman Tutdere: "Nüfusumuzun Yüzde 71'i, Yaklaşık 60 Milyon Kişi Risk Altında"
Abdurrahman Tutdere: "Nüfusumuzun Yüzde 71'i, Yaklaşık 60 Milyon Kişi Risk Altında"