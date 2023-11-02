Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10.Zirvesi dolayısıyla gittiği Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Carapov ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü" denildi.

Anka Haber Ajansı

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