Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’i ve kızlarını Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’i ve kızlarını Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’i ve kızlarını Cumhurbaşkanlığı’nda saat 18.30 civarlarında kabul etti.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar, Erdoğan Dijital Medya adlı X hesabından paylaşıldı.

Ayşe Ateş, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin engellediğini söylemişti.

Anka Haber Ajansı

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